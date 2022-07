Rapallo: Giulia Musso, tre serate a Villa Tigullio e un nuovo - LevanteNews

La rapallese Giulia Musso è diventata una star. Il sui sketch in cui ironizza sui liguri e sui foresti piacciono e sono seguiti da un pubblico sempre più numeroso. Tanto è vero che il suo nome è stato inserito nel programma che, nel teatro all’aperto di Villa Tigullio, precede l’esibizione di Enzo Paci (18 luglio); Antonio Ornano (27 Luglio) e Claudio Lauretta (3 agosto). Giulia Musso scalderà la platea prima dell’esibizione dei colleghi comici.

manifesto

Intanto, dopo avere passeggiato nel centro di Rapallo in compagnia del sindaco Carlo Bagnasco, ha constatato che ad ogni passo c’è qualcuno, rapallese o ospite, che lo ferma per salutarlo, complimentarsi etc. Così Giulia Musso ha scoperto una legge che vieta ai sindaci di salutare più di dieci persone al giorno; ne è nata una nuova divertente parodia che vi proponiamo.

https://fb.watch/e5ruibzdzU/

Nella foto Giulia Musso col sindaco Carlo Bagnasco e l’assessore Elisabetta Lai