Rapallo: Federico Rampini al Parco delle Fontanine - LevanteNews

Da Marco Delpino

Promosso dalle associazioni culturali “Parco delle Fontanine”, “Amici del Libro” e “Tigulliana”, si svolgerà nel tardo pomeriggio (alle ore 18) di mercoledì 13 luglio al “Parco delle Fontanine” di Rapallo (area bimbi) un incontro-dibattito con il giornalista e scrittore Federico Rampini che parlerà del suo ultimo libro “America, viaggio alla riscoperta di un paese” (edito da “Solferino”).

A dialogare con l’Autore, i giornalisti Marco Delpino (“Tigulliana”) e Oscar Puntel (Rai3). Letture di Viola Villa. Introduzione di Mariabianca Barberis. Seguirà rinfresco.

L’iniziativa è a ingresso libero, ma (in considerazione dei posti limitati) è necessaria la prenotazione telefonando al numero 339 5605699.

Si tratta del primo incontro pubblico in Liguria di Federico Rampini, personaggio noto ai telespettatori per le sue frequenti apparizioni televisive e profondo conoscitore dell’America, dal momento che risiede per molti periodi dell’anno negli Stati Uniti.

Nei mesi di luglio e agosto seguiranno altri appuntamenti al “Parco delle Fontanine”.