Completato il riordino della spiaggia libera delle “Nagge”, sempre più fruibile e pulita, pronta per tanti concittadini e ospiti. Un intervento che in questi giorni interesserà tutte le spiagge libere cittadine. Grande attesa per l’inaugurazione della nuova spiaggia delle Saline che fino agli anni Trenta era il cuore della vita balneare di Rapallo, poi eliminata per far posto al nuovo lungomare,