Ne: venerdì 8 a Conscenti, “Tributo a De André” - LevanteNews

Dal Comune di Ne

“Le acciughe fanno il pallone” è il titolo della serata di Venerdì 8 Luglio, nel borgo di Conscenti, dedicata al cantante-poeta Fabrizio De André.

Un percorso enogastronomico attraverso sapori e musica, dove protagonista è l’amore per il proprio territorio e per quelle persone che, attraverso il loro lavoro, lo rendono vivo e unico per le sue peculiarità: i ristoratori del Borgo, a partire dalle 19.30, si faranno interpreti degli spaccati della nostra Liguria, narrati dalle parole del Faber, attraverso i colori, i profumi e, naturalmente, i sapori della cucina ligure.

Alle ore 21.00 poi, verrà inaugurato il salotto musicale sotto le stelle di quest’ “Estate in Valgraveglia” con il concerto in trio, in “Tributo a De André”, tenuto da Laura Merione al violino, Aldo Ascolese, voce e chitarra, e Marco Raso alla fisarmonica.