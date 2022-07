Moneglia-Sestri-Chiavari-Rapallo-‘Santa’-Camogli: i film in Riviera - LevanteNews

La programmazione nei cinema del Levante

BURGO Moneglia (Piazza Caduti; telefono 333 1636228)

Mercoledì 6 giugno

ore 19.00 Top Gun Maverick

ore 21.45 Nostalgia

Giovedì 7 giugno

ore 19.00 Nostalgia

ore 21.45 Io e Lulù

Venerdì 8 giugno

ore 19.00 Io e Lulù

ore 21.45 Assassinio sul Nilo

Sabato 9 giugno

ore 19.00 Assassinio sul Nilo

ore 21.45 Spencer (biografico)

Domenica 10 giugno

ore 19.00 Spencer

ore 21.45 Il sesso degli angeli

Lunedì 11 giugno

ore 19.00 Il sesso degli angeli

ore 21.45 La fiera delle illusioni

Martedì 12 giugno

ore 19.00 La fiera delle illusioni

ore 21.45 Sonic 2 (animazione)

*****

ARISTON Sestri Levante (via Fico, 12; telefono 018 541505)

Sala 1

Mercoledì 6 giugno

Thor love and Thunder ore 17.30-21.30

Giovedì 7 giugno chiuso

Da venerdì 8 a domenica 10 giugno

Thor love and Thunder ore 17.15-21.30

Sala 2

Venerdì, sabato e domenica

Thor Love and Thunder in V.O. con sottotitoli It ore 17.15-21.30

*****

CONCHIGLIA Sestri Levante (Salita alla penisola di Levante 2) Arena all’aperto

Lunedì 4 giugno La fiera delle illusioni

Martedì 5 giugno Sonic 2

Giovedì 7 giugno Thor love and Thunder

Tutte le sere ore 21.30

*****

MIGNON Chiavari

*****

AUGUSTUS Rapallo (via Muzio; tel 0185 61951)

Da Mercoledì 6 a mercoledì 13 (lunedì chiuso)

Thor love and Thunder ore 17.30-21.30

Elvis ore 17.15-21-00

*****

CENTRALE Santa Margherita Ligure (Largo Giusti 16. Tel. 0185 286033)

Da Mercoledì 6 a martedì 12

Thor love and Thunder mercoledì e giovedì ore 17.15-21.30

Venerdì e sabato ore 17.30

Domenica ore 21.30

Lunedì ore 17.30

Martedì ore 17.30-21.30

Top Gun Maverick venerdi 8 e sabato 9 ore 21.30

Belfast domenica ore 17.30 – lunedì ore 21.30

*****

CINEMA Camogli (via Bettolo, 9; tell 348 7146001) all’aperto

Ore 21.30

Giovedì 7: Full Time

Sabato 9: La Fiera delle illusioni

Martedì 12: Il Capo perfetto