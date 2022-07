Lettere/ "Cena a Portofino, uno schiaffo; Toti rifonda la Regione" - LevanteNews

Da Marco Marchi

La supposizione che la cena di rappresentanza organizzata dal presidente Toti a Portofino con la partecipazione della Sig.ra Canalis fosse pagata con soldi pubblici è diventata una conferma . Circa 21000 euro pagati da noi contribuenti liguri, da fastidio la risposta stizzita per giustificarla, quasi uno schiaffo in faccia a noi pensionati che paghiamo l’addizionale Irpef regionale . Ma pensano veramente che con questa cena aumenterà il turismo in Liguria? Se aumenta è dovuta alle nostre bellezze territoriali e alla professionalità dei nostri operatori. Per chiudere le polemiche chiedo che la giunta ricopra con i loro stipendi l’importo della cena e il presidente vedrà facce sorridenti e non più tristi come afferma lui.