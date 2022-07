Lavagna: potenziato il Pronto Soccorso - LevanteNews

Il Direttore Generale dell’Asl4 Chiavarese, Paolo Petralia, con il direttore sanitario Francesco Orlandini, ha guidato nel primo pomeriggio gli operatori dell’informazione negli spazi ricavati a piano terradell’ospedale – dove si trovava la riabilitazione che è stata spostata al terzo piano – per alleviare, almeno temporaneamente, il carico di lavoro nel Pronto Soccorso che in estate deve far fronte ad un aumento degli ingressi. A tempo di record, 4 settimane, l’impresa edile ha realizzato le stanze che ospitano 8 posti letti più uno di osservazione breve intensiva; inoltre i servizi igienici, la stanza dei medici e lo spogliatoio per il personale. La soluzione è valida fino a settembre ma si preve un successivo intervento più ampio e organico.