Cogorno: nella Basilica dei Fieschi concerto di Gianluca Campi - LevanteNews

“Dal Misticismo al Virtuosismo” di Gianluca Campi

Il Comune di Cogorno, in collaborazione con “The Best Events by Martina Fusca”, dopo il grande successo dello scorso anno, ha deciso di riproporre, il 16 Luglio prossimo, alle ore 21.00, nella magica cornice della Basilica dei Fieschi, un nuovo Concerto del Maestro Fisarmonicista Gianluca Campi, unanimemente definito “Il Paganini della Fisarmonica”.

“Gianluca Campi è un virtuoso di prim’ordine…non soltanto riesce ad eseguire un numero impressionante di note nel più breve tempo possibile, ma conduce il fraseggio in modo da tenere sempre alta la tensione emotiva… fa cantare e parlare il suo strumento sfruttandone tutte le possibilità agogiche e dinamiche

…ascoltare per credere!”

Il concerto, dal titolo “Dal Misticismo al Virtuosismo” si svolgerà sul Sagrato della Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno Sabato 16 Luglio alle ore 21.00.

Il programma di quest’anno propone brani di Musica Classica ed Operistica, conosciutissimi e capaci di suscitare nel pubblico intense emozioni, grazie alla loro bellezza ed al virtuosismo dell’esecutore.

I brani proposti sono di Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Nicolò Paganini, Gioacchino Rossini, Johannes Brahms, Aram Khachaturian e Pablo de Sarasare.

L’evento, organizzato da “The Best Events”, grazie all’Amministrazione Comunale di Cogorno ed al personale interessamento del Sindaco Gino Garibaldi, che ha voluto donare nuovamente al pubblico un’esperienza irripetibile, offrirà un’ulteriore conferma di come la fisarmonica, per alcuni relegata al ruolo del Liscio e della musica popolare, sia in realtà uno strumento completo, dalle sonorità magiche, se suonato da un virtuoso come Campi, il tutto nella splendida cornice della Basilica dei Fieschi, naturale palco per eventi di alto livello.

Nell’ultimo anno “The Best Events” ha creato, insieme al Maestro Campi, un percorso di clip video, intitolato “Passi di Luce”, in cui il Maestro Campi, percorrendo il nostro territorio, esegue con la sua proverbiale maestria brani di indubbio fascino. Nell’evento del 16 Luglio Il Maestro Campi verrà ripreso insieme al suo pubblico ed il video verrà inserito come episodio principale di questo percorso che diventerà un vero e proprio lungometraggio, unendo musica eseguita al più alto livello con le numerose, bellissime location presenti sul nostro territorio, a cominciare proprio dalla Basilica dei Fieschi.

Un evento che chiunque ama la musica di qualità non può assolutamente perdere e che, a chi non conosce ancora la Fisarmonica, darà modo di scoprire uno strumento completo ed affascinante, soprattutto nelle esperte mani di un virtuoso come Gianluca Campi.

L’ingresso è libero, però consigliamo a chi è interessato di contattare i seguenti numeri:

Martina Fusca 371 392 7843 – Claudio Vergano 351 524 2435 (Voce e WhatsApp).

Nato a Genova nel 1976, Gianluca Campi a 11 anni ha iniziato a studiare fisarmonica, sotto la direzione di Giorgio Bicchieri, e armonia, con Paolo Conti.

A 12 anni ha partecipato e ha vinto il concorso internazionale di Vercelli per fisarmonica ed in seguito ha partecipato al campionato italiano, tenutosi a Genova, dove si è classificato nuovamente al 1° posto, riscuotendo enorme successo.

A 13 anni ha preso parte ancora al concorso internazionale di Vercelli, classificandosi al 1° posto e ricevendo i complimenti di Wolmer Beltrami, che lo definì un “enfant prodige” e il “Paganini della fisarmonica”. Successivamente ha studiato con importanti maestri quali Gianluca Pica e Jacques Mornet.

Nel 2000 ha vinto il trofeo mondiale di fisarmonica, svoltosi ad Alcobaça in Portogallo.

Si è esibito in numerose sedi concertistiche (Sala Grande del Conservatorio G.Verdi e Sala Puccini per la società dei Concerti di Milano, Teatro Carlo Felice e Palazzo Ducale di Genova, Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Teatro Modena di Genova, Teatro Casa Paganini di Genova,Teatro Verdi di Sestri Ponente, Teatro Sociale di Stradella, Auditorium Montecchio di Alzano Lombardo, Teatro Verdi di San Severo,etc..) e in vari Festivals Internazionali (Aosta,Milano, Freiburg, Cogne, Festival Paganiniano di Carro, Neckar-Musik Festival,etc..)

Nel 1998 ha collaborato con l’orchestra del Conservatorio N.Paganini di Genova eseguendo in vari Teatri d’Italia e all’estero la Kammermusik 1 di Paul Hindemit sotto la guida del direttore Gianmarco Bosio.

Ha suonato come fisarmonica solista in molte prestigiose orchestre, come quella del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal Maestro e Compositore Nicola Piovani.

Attualmente collabora con la Poseidon Orchestra diretta dal Maestro Roberto Bacchini.

Dal 2002 collabora con il Magnasco Quntet eseguendo musiche originali o trascritte, composte dal settecento ad oggi sempre con grande attenzione filologica e conseguente riscontro di critica e pubblico.

Dal 2005, insieme al pianista Claudio Cozzani, ha formato il Duo Gardel,duo che svolge intensa attività concertistica. Varie collaborazioni si riscontrano anche con il grande cantautore di fama internazionale Bruno Lauzi.

Attualmente è l’unico esecutore al mondo della fisarmonica Liturgica “M.Dallapè”, la rarità dell’evento nonché dello strumento stesso è il fatto che per la prima volta nessuno al di fuori delle mura vaticane aveva avuto il privilegio di fare un concerto.

Ha inciso vari CD: per le seguenti case discografiche: Dryno Records, Il Melograno, Philarmonia, ed in particolare nel 2006 ha pubblicato per Phoenix Classics un CD interamente dedicato a Niccolò Paganini elaborando per fisarmonica i Capricci e i Concerti del grande compositore genovese. Quest’incisione ha ricevuto varie segnalazioni da riviste specializzate ed in particolare dalla celebre rivista “Musica” è stata definita “eccezionale”.

All’intensa attività concertistica affianca quella didattica, è docente attualmente presso il Centro Musicale Genovese E.Mancini e tiene master Class in varie città Italiane e Tedesche.

E’ spesso membro di giuria per i più importanti concorsi nazionali e internazionali per fisarmonica. Inoltre è autore di varie composizioni per fisarmonica pubblicate anche dalle Edizioni Berben e Sonytus. ”

Programma Concerto Gianluca Campi

Sagrato Basilica dei Fieschi – Cogorno

16 Luglio 2022

1.- Antonio Vivaldi: Primo tempo “L’Inverno”

2.- Johann Sebastian Bach: Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639 Corale

3.- Nicolò Paganini: Capricci n. 19 – 21; Le Streghe op. 8; Rondò – terzo tempo dal primo concerto op. 6 per violino e orchestra; Adagio dal Concerto n. 0; Sonata a Movimento Perpetuale

4.- Gioacchino Rossini: Ouverture “La Gazza Ladra”

5.- Due danze: Johannes Brahms, Danza Ungherese n. 1; Aram Khachaturian, – Danza delle Spade

6.- Pablo de Sarasare. Carmen Fantasy: Habanera; Seguidillas; Danza Bohemme