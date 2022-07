Cogorno: 16 anni fa la morte di don Nando Negri, il ricordo - LevanteNews

Dall’ufficio comunicazione del Villaggio Ragazzo

Alle ore 18:00 di sabato 9 luglio 2022, a Cogorno, verrà celebrato presso il Centro San Salvatore – Villaggio del Ragazzo il 16° Ad-Dio a don Nando, la festa che annualmente celebra l’anniversario della scomparsa (avvenuta il 6 luglio 2006) di don Nando Negri, fondatore dell’Opera Diocesana Madonna dei Bambini – Villaggio del Ragazzo.

Al termine della celebrazione si terrà la consegna a Enrico Devoto del Premio Bontà don Nando Negri 2022 (tredicesima edizione) a cura dell’Associazione don Nando Negri Onlus.

Così invita alla festa il presidente del Villaggio prete Rinaldo:

«È un cordialissimo invito, quello che rivolgiamo per partecipare alla messa di sabato 9 luglio 2022 al Centro San Salvatore, nel sedicesimo anniversario dell’Ad-Dio a don Nando. Accompagnati dal vescovo Giampio Devasini che presiederà la celebrazione, potremo rendere grazie al Signore del grande dono che è stato per tutti don Nando e per le opere che egli ha compiuto.

Seguirà la consegna del Premio Bontà a Enrico Devoto con una menzione per la comunità ucraina di Chiavari che sarà presente alla cerimonia, infine la consegna degli attestati di qualifica ai nostri ragazzi del centro di formazione professionale di San Salvatore di Cogorno.

Potremo poi finalmente concludere in bellezza quest’anno grazie all’accompagnamento musicale dell’Ensemble Boccanegra durante il rinfresco, con la ritrovata possibilità di incontrarsi e scambiare due parole con tutte le precauzioni del caso, visto che il Covid-19 non molla la presa. Rinnovo pertanto l’invito per questa bella occasione di preghiera, di incontro e di condivisione».

Il programma

Santa Messa con la presidenza di mons. Giampio Devasini vescovo diocesano di Chiavari

Consegna “Premio Bontà don Nando Negri”

Consegna attestati di qualifica Percorsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) allievi 3° anno Formazione Professionale

Rinfresco per tutti preparato dalle nostre cucine

Accompagnamento musicale di Ensemble Boccanegra

Saranno inoltre presenti gli stand di:

Associazione don Nando Negri Onlus

Progetto Iris

Talenti all’Opera

Imparo e creo

L’Agricola