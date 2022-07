Camogli: Blue Panda Week, le iniziative a tutela del mare - LevanteNews

La Blue Panda da domani sarà ormeggiata a Camogli. L’imbarcazione a vela, ambasciatrice del Wwf per la tutela del Mediterraneo, farà tappa nel borgo marinaro proponendo una serie di iniziative che si svolgeranno anche nell’Area Marina Protetta di Portofino. A parlarne, nella sala Consiliare del Comune, saranno: Giulia Prato, responsabile mare di Wwf Italia; Agostino Revello, assessore all’ambiente del Comune di Camogli; Mauro Mariotti, direttore dell’Area Marina Protetta di Portofino; Valentina Cappanera, project manager Area Marina.

Venerdì l’imbarcazione sarà impegnata nelle attività previste legate al progetto EcoeFishent di recupero macroplastiche, pulizia dei fondali e recupero attrezzi fantasma all’interno e nei dintorni dell’Area Marina Protetta di Portofino, insieme ai pescatori locali, all’Area Marina Protetta di Portofino, alla Guardia Costiera, ad Arpal, alla community di Wwf Sub, e ai sub dell’Associazione di Reef Alert Network.

Nel pomeriggio (dalle 15 alle 18) i volontari del Wwf saranno nei pressi del lungomare insieme alla Cooperativa Ziguele per raccontare a cittadini e turisti le attività a tutela del Mar Mediterraneo nei confronti dell’inquinamento da macro e micro plastiche.

Alle 18.30 in Piazza Colombo sarà presentata la guida turistica “Di torre in torre – Itinerari spettacolari tra le torri genovesi della riviera di Levante” con la partecipazione delle autrici Carla Bruzzo e Maria Letizia Grasso che dialogheranno con Fabrizio Fazzari, direttore editoriale Sagep.

Sabato 9 luglio la Blue Panda andrà alla scoperta dell’Area Marina Protetta e delle specie che vi vivono portando a bordo alcuni green influencer, sportivi e talent per vivere “una giornata da ricercatore” insieme agli esperti Wwf e scoprire i progetti del Wwf nel Mar Mediterraneo.

Domenica 10 luglio dalle 9.30 alle 12 i volontari del Wwf, insieme ai volontari dell’Area Marina Protetta e dell’Associazione Menkab: il respiro del mare, saranno sul lungomare con gli stand per raccontare le attività a tutela del Mar Mediterraneo e delle specie, in particolare i cetacei, che lo abitano e le attività della Blue Panda Week. Sarà inoltre possibile prenotarsi presso lo stand per salire a bordo e visitare la Blue Panda e incontrare l’equipaggio.

Dalle 15 si svolgerà l’attività “Wwf YOUng in immersione”. Appuntamento a Lavagna, presso il diving Massub per un pomeriggio alla scoperta del mondo sommerso. Immersioni e Snorkeling guidato per la Community del Wwf YOUng nel suggestivo sito del Cristo degli Abissi. A seguire, apericena e musica.

Lunedì 11 luglio dalle 9.30 alle 12 sarà possibile, presso lo stand del Wwf sulla spiaggia, prenotare visite guidate aperte al pubblico sulla Blue Panda al fine di visitare la barca e conoscere l’equipaggio. Le visite avranno una durata di 30 minuti.

Dalle 15 alle 17 presso il Cenobio dei Dogi si terrà la tavola rotonda istituzionale “Ecoefishent presents: la legge Salvamare e la sua applicazione” per discutere le implicazioni concrete della legge per organi di sorveglianza, pescatori e gestori dei servizi di recupero rifiuti, con un’attenzione particolare alle opportunità e/o criticità di applicazione nel territorio ligure.

Per visitare le parti al chiuso della Blue Panda è necessario indossare la mascherina.

Da maggio ad ottobre la Blue Panda esplorerà le coste e alcune Aree Marine Protette di 4 paesi: Francia (Marsiglia, Tolone, Santuario Pelagos) , Italia (Camogli – AMP Portofino, Santuario Pelagos), Turchia (Cesme, Penisola Dilek) e Spagna (Mare di Alboran, Cartagena, Motril).