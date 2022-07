Valli dell'Aveto: tantissime iniziative invitano al fresco tra il verde - LevanteNews

Dal Consorzio Ospitalità diffusa – Valli Parco dell’Aveto

L’estate è entrata ormai nel vivo e le iniziative nel nostro comprensorio si susseguono a ritmo serrato con escursioni, feste ed eventi.

A Santo Stefano d’Aveto è in programma la Festa della Montagna, che riempirà il fine settimana con laboratori, attività per bambini, musica ed escursioni.

Da non perdere domenica l’Anello del Groppo Rosso con le Guide del Parco dell’Aveto (prenotazioni presso lo IAT del Comune tel. 0185 88046), l’itinerario verso il Monte Trevine e la neviera della Giassera con le Guide Meraviglie d’Aveto (info e prenotazioni: tel. 333 9503870) e l’esperienza di forest bathing interamente dedicata alla connessione con gli alberi a cura di Forest Bathing Liguria (prenotazioni tel. 347 3302664).

Al Lago delle Lame a Rezzoaglio per tutto il weekend visita libera al Museo del Bosco del Parco dell’Aveto.

Passiamo in Valle Sturla, dove domenica ci aspetta la Guida Evelina Isola che ci accompagnerà lungo l’anello delle Moglie alla ricerca dei cavalli selvaggi, che in questa stagione si spostano alle quote più alte (info e prenotazioni: tel. 347 3819395).

Mentre è già sold out l’attività esperienziale per famiglie proposta dall’Associazione La Natura che Vorrei per sabato 9 luglio, che prevede una giornata tra passeggiate con gli asinelli e preparazione del formaggio, è ancora possibile iscriversi all’attività di domenica: la camminata con l’erborista dedicata alla raccolta dell’elicriso intorno alla Malga di Zanoni (info e prenotazioni: tel. 340 356 8518).

Ci spostiamo in Val Graveglia per una serie di appuntamenti gastronomici che prenderanno il via già da stasera, martedì 5, con A Tavola in Val Graveglia e proseguiranno venerdì 8 a Conscenti con “Le acciughe fanno il pallone” a cui seguirà il salotto sotto le stelle. Si continuerà poi nel fine settimana a Botasi con due giorni di festa gastronomica accompagnata dalla musica.

Senza dimenticare il mercatino dei produttori locali che come tutti i sabato mattina ci aspetta a Conscenti.

