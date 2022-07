Santo Stefano d'Aveto: tutte le novità della settimana - LevanteNews

Dal Comune di Santo Stefano d’Aveto

Con l’arrivo del mese di luglio torna il mercato settimanale a partire da domani mercoledì 6 fino al 31 agosto, sarà nella piazza antistante il Castello, in piazza del popolo, via E. Razzetti e via alla Fontana.

Da domani inizierà l’orario estivo del servizio navetta del comune, novità di quest’anno una corsa a chiamata il sabato e la domenica S. Stefano d’Aveto – Casermette del Penna e ritorno.

Venerdì pomeriggio alle ore 17.00 nell’Anfiteatro del Parco degli Alpini ci sarà il concerto di finse corso della Masterlcass di Trombone con Diego Di Mario, 1° trombone dell’orchestra sinfonica nazionale della RAI.

Questo fine settimana torna un evento dedicato al territorio in cui viviamo: la Festa della Montagna. Il programma vede l’inaugurazione di una porzione del sentiero di Santa Caterina nel tratto Rocca d’Aveto – Passo del Bocco (sopra Casette) sabato mattina alle ore 10.00. Questo antico sentiero collegava il paesino di Gavadi a quello di Torrio (PC). Sempre nella giornata di sabato i bimbi potranno partecipare ai laboratori del Parco dell’Aveto, provare un percorso per le MTB con i Maestri di Sci e MTB, fare il battesimo della sella presso l’Az. Agricola Cavalli & Natura, e visitare il Castello, oppure la domenica partecipare alle escursioni guidate al Groppo Rosso oppure alla Nave e al Monte Trevine ed infine nel pomeriggio sperimentare la palestra di arrampicata del Bocciodromo Arvigo. Anche gli adulti potranno partecipare alle varie attività proposte, a cui si aggiunge l’inaugurazione del punto vendita dell’Az. Agricola “Le mie Valli” alle ore 16 di sabato pomeriggio a Caselle, e l’esperienza di domenica mattina del Forest Bathing (il Bagno nella Foresta) che è stata organizzata da Forest Bathing Liguria nei pressi del Rifugio Casermette del Penna. La sera di sabato alle ore 21 nel Castello Malaspina Fieschi Doria si terrà il Concerto del Complesso Musicale di S. Stefano d’Aveto, la banda e il coro si esibiranno con brani della tradizione montana e popolare. Per informazioni rivolgersi all’ufficio IAT allo 018588046.

Prosegue la mostra fotografica a cura di Aurora Sanna “Profumo di elicriso“ situata nel Castello Malaspina Fieschi Doria e aperta nel fine settimana.

Un ricco weekend per gli amanti dell’aria buona e del relax!!!

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica Piazza del Popolo, 6 – 16049 Santo Stefano d’Aveto – GE tel: 0185/88046