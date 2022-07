'Santa': "Lettere da lontano", spettacolo al Parco del Flauto Magico - LevanteNews

Il Teatro Nazionale di Genova ha scelto Santa Margherita Ligure per dare il via alla sua stagione di spettacoli estivi all’aperto. Lo fa con uno spettacolo gratuito per bambini che andrà in scena nell’inedita cornice del Parco del Flauto Magico.

Appuntamento sabato 9 luglio alle ore 21. Lo spettacolo si intitola “Lettere da molto lontano”. È firmato da Elena Dragonetti e debutta in prima nazionale. Il debutto era previsto inizialmente per giugno, ma era stato annullato dopo che un membro della compagnia teatrale era risultato positivo al test del Covid.

Dopo la rappresentazione di Santa Margherita, ci saranno altre date in giro per la Liguria, da ponente a levante: vedranno lo spettacolo andare in scena in un giardino, in un bosco, dentro una fortezza e in altre location davvero suggestive. Ispirato all’opera di Toon Tellegen, acclamato autore per l’infanzia olandese, paragonato al nostro Gianni Rodari, lo spettacolo ambientato in un parco fatato è una giostra che, girando vorticosamente, alterna ironia, gioco, poesia.

I tre attori – danzatori Simona Gambaro, Andrea Panigatti, Raffaella Tagliabue, trasportano il pubblico in un mondo fiabesco, abitato da animali un po’ filosofi, capaci di parlare ai bambini quanto agli adulti, cercando insieme una risposta ai semplici e complessi interrogativi della vita: Cos’è “Domani”? Che forma ha il “Nulla”? Sono “Felice”? Gli spettatori più piccoli porteranno a casa una piccola scoperta di sé o una preziosa domanda da far girare nei propri pensieri; quelli più grandi, invece, si rispecchieranno nei racconti di questi animali che sembrano conoscere i desideri più intimi dell’animo umano. Il meraviglioso bosco di Tellegen, fatto di luci, tane, feste inattese, diventa occasione per ritrovarsi e fare comunità.

Nel Levante ligure lo spettacolo andrà in scena l’11 e 12 luglio a Rapallo, Giardino di Villa Tigullio; il 16 e 17 luglio a Neirone, Palcoscenico nel Bosco.

“Lettere da molto lontano” liberamente ispirato all’opera di Toon Tellegen

di Elena Dragonetti e Simona Gambaro

regia Elena Dragonetti

interpreti Simona Gambaro, Andrea Panigatti, Raffaella Tagliabue

movimenti scenici e coreografici Silvia Bennett

scene e costumi Laura Benzi

luci Davide Riccardi

assistente alla regia Chiara Giovannini

assistente alle scene Francesca Mazzarello

produzione Teatro Nazionale di Genova