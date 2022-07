'Santa': Castello cinquecentesco, inaugurati nuovi allestimenti multimediali - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure

È il quinto spazio museale inaugurato a Santa Margherita Ligure in sei anni.

Dopo l’istituzione del Civico Museo del Mare, la creazione della Sala Meistri e Mesté, il museo multimediale dedicato a Camillo Sbarbaro, l’esposizione della Collezione Costantini, Santa Margherita Ligure ha una nuova freccia nella sua offerta culturale: il Castello cinquecentesco, all’interno del quale sono stati allestiti nuovi spazi multimediali.

Si tratta di postazioni interattive che raccontano la storia marinara di Santa Margherita Ligure e i tesori dei nostri fondali.

Il visitatore viene accolto da quattro quadri parlanti che raffigurano altrettanti personaggi importanti per la storia cittadina: Guglielmo Marconi, V.G. Rossi, il pirata Dragut e la nobile Giulia Centurione Scotto; nella stessa sala in due distinte postazioni viene raccontata la storia del Castello e l’itinerario del Museo diffuso del Mare. Al piano

seminterrato trovano spazio esperienze sensoriali, video con la narrazione dei tesori subacquei e alcuni reperti.

L’allestimento è stato curato dall’azienda genovese ETT, industria digitale e creativa internazionale, leader nell’ambito della trasformazione digitale, nella progettazione di tecnologie e nello storytelling a servizio di turismo, cultura e musei.

Il progetto è stato proposto e finanziato dal Comune di Santa Margherita Ligure e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia della Spezia – sezione Nucleo di Archeologia Subacquea, con la collaborazione dell’Area Marina Protetta di Portofino e la Società Progetto Santa Margherita. Fondamentale per le ricerche e la realizzazione del materiale la Responsabile dei Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure Marina Marchetti.

“Siamo lieti che finalmente la storia di mare di Santa Margherita Ligure abbia un luogo dove poter essere raccontata in maniera coinvolgente ed esperienziale – dichiarano il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e l’Assessore alla Scuola e a Villa Durazzo Beatrice Tassara – La storia del Castello cinquecentesco ha finalmente una sua identità legata alla storia della città e alla sua vocazione marinara. Ringraziamo tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto, un impegno corale svolto con professionalità e passione”.

“L’apertura del Castello e la prossima apertura dell’acceso pedonale dal mare a Villa Durazzo rientrano nel percorso di valorizzazione culturale di Santa Margherita Ligure. Il nuovo allestimento multimediale del Castello aggiunge un ulteriore tassello all’offerta del Museo del Mare cittadino” dichiara Alberto Cappato, Amministratore Unico della Progetto Santa Margherita.

Cristina Bartolini, Soprintendente ABAP per la Città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia: “L’impegno della Soprintendenza a fianco del Comune per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale di Santa Margherita Ligure è stato, e sarà nel prossimo futuro, un importante capitolo dell’attività del nostro Ministero in Liguria; il nuovo allestimento del Museo del Mare si inserisce perfettamente in questa visione programmatica e costituisce un’innovativa ‘immersione’ nella storia della città e del suo mare”.

Simon Luca Trigona, Coordinatore del Servizio Tecnico per l’archeologia subacquea, Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia: “La subacquea in Liguria è una risorsa strategica così come l’archeologia subacquea per la nostra Soprintendenza. I nuovi relitti scoperti nelle splendide acque dell’Area

Marina Protetta di Portofino, oltre a rappresentare una testimonianza archeologica eccezionale, costituiscono una risorsa importante, che questa nuova preziosa realtà museale vuole promuovere e far conoscere al pubblico per meglio contribuire anche alla loro tutela”.

“Grazie a questo nuovo percorso museale, i numerosi ospiti che già apprezzano le bellezze di Santa Margherita Ligure avranno la possibilità di entrare in contatto con aspetti storici e ambientali attraverso un’angolatura diversa, con il tramite della tecnologia e della gamification – dichiara l’Amministratore Delegato di ETT, Giovanni Verreschi – ETT ha progettato appositamente per il Museo del Mare alcune soluzioni multimediali che valorizzano il nuovo sito espositivo, la sua storia e quella della città e attirano anche il pubblico più giovane, attraverso la chiave dello stupore e della curiosità”.

Il Castello cinquecentesco sarà visitabile tutti i giorni da martedì a domenica dalle 17:00 alle 19:00. Il costo del biglietto d’ingresso sarà di 3 euro (2 euro ridotto) mentre i residenti di Santa Margherita Ligure e gli Under 14 entreranno gratuitamente.

