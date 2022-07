San Fruttuoso: il Parco regionale in aiuto al Comune di Camogli - LevanteNews

Esistono giorni, in particolare nei fine settimana, in cui a San Fruttuoso sono evidenti le criticità dovute all’affluenza. La baia è la meta più ambita, con Portofino, dai turisti che gravitano sia nel Tigullio sia nel Golfo Paradiso e che raggiungono il Borgo in battello o utilizzando imbarcazioni private. Il crescente amore per i sentieri fa sì che la baia sia meta anche di un considerevole numero di escursionisti. Limitare gli accessi non è facile; qui non siamo nella Baia del silenzio di Sestri Levante dove il numero di bagnanti è facilmente controllabile e quelli in eccesso vanno a gremire la spiaggia del Balin.

In tempo di covid a gestire i flussi c’erano i volontari della guardia costiera e la polizia urbana. Oggi non c’è nessuno.

Nei giorni critici saranno allora i guardia-parco, dipendenti del Parco regionale di Portofino, a garantire la presenza per regolare, affinché avvenga in maniera sicura, i turisti in arrivo e in partenza ed intervenire nei casi in cui vi sia necessità. Il Parco di Portofino è anche disposto a migliorare la “viabilità pedonale” eliminando situazioni di pericolo. A tale proposito si è già tenuto un incontro tra i tecnici del parco e dei tre comuni che ne fanno parte. A quanto pare per migliorare la gestione dell’Area Marina Protetta (che riceve ogni anno 60.000 euro dai tre Comuni coinvolti, anziché dal ministero, questa è la realtà) e la tranquillità dei fruitori dell’area.