Regione: "La festa a Portofino è costata 20.937 euro" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta; pubblichiamo la relazione ad argomenti di specifico interesse del Lervante

Riapertura del museo della Miniera di Gambatesa

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di riaprire al pubblico, nel minor tempo possibile, la Miniera di Gambatesa. Il consigliere ha ricordato che il Museo minerario di Gambatesa ha affrontato nel 2020 lunghi periodi di chiusura a seguito della pandemia e che con la stagione estiva tanti operatori turistici e i residenti della zona lamentano l’assenza di questa opportunità per valorizzare la valle.

L’assessore al marketing e promozione territoriale Alessandro Piana ha ricordato i lavori di ampliamento effettuati dal Parco dell’Aveto, avviati nel 2021 e che si sono conclusi nel febbraio scorso. Piana ha annunciato che è stato pubblicato il primo luglio l’avviso per raccogliere manifestazioni di interesse per la gestione del Museo, per poi procedere all’affidamento. Piana ha previsto che nel corso dell’anno ci saranno, dunque, le condizioni per la riaperta del museo.

Crisi aziendale Ars Food di Varese Ligure

Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di evitare la crisi della Ars Food di Varese Ligure. Il consigliere ha ricordato che l’assessore Benveduti aveva manifestato la volontà di seguire da vicino le sorti della società, ma nei giorni scorsi la gara indetta dal curatore per l’acquisizione del ramo d’azienda è andata deserta e, se non si trova un acquirente entro la fine dell’anno, sarà inevitabile la cessazione delle attività.

L’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti ha sottolineato l’eccellenza dei prodotti dell’azienda, ma ha riconosciuto le difficoltà di trovare nuovi acquirenti e ha annunciato che il liquidatore farà altre due gare con ulteriori ribassi: una in autunno e l’altra a fine anno. Benveduti ha assicurato che continuerà il monitoraggio e interlocuzione con il curatore fallimentare, l’associazione dell’Unione Industriali e Inalpi, affinché il territorio esprima un interesse imprenditoriale per questa realtà produttiva.

Distribuzione di prodotti di assistenza integrativa nell’ospedale di Sestri Levante

Claudio Muzio (FI) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di garantire l’estensione dell’orario di distribuzione presso l’ospedale di Sestri Levante dei prodotti sanitari che riguardano l’assistenza integrativa, come i dispositivi per diabetici, per portatori di stoma e per incontinenti. Il consigliere ha ricordato che, dopo la recente rimodulazione degli orari, il servizio viene attualmente erogato solo il mattino del mercoledì dalle ore 9 alle 13.

L’assessore Marco Scajola ha risposto su delega del presidente della giunta e assessore alla Sanità Giovanni Toti spiegando che nella ridefinizione del servizio è stata, comunque, mantenuta la stessa quantità di ore di apertura e che, in ogni caso, asl 4 prevede un centro attivo ogni mattina feriale fra i poli di Rapallo, Chiavari e Sestri Levante. In caso di attese – ha aggiunto – saranno adottate misure immediate di ampliamento dell’accoglienza e di gestione dell’attesa.

Costi della serata allo Yacht Club di Portofino per la campagna della Regione

Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta il costo complessivo della serata del 15 giugno allo Yacht Club di Portofino per la campagna turistica della Regione. Il consigliere ha rilevato che il presidente della giunta aveva inviato numerosi inviti per presentare la nuova campagna di promozione della Regione stessa ma, secondo il consigliere, l’utilizzo di risorse pubbliche per organizzare l’evento sarebbe ingiustificato.

L’assessore Marco Scajola ha risposto su delega del presidente della giunta e assessore alla Comunicazione istituzionale Giovanni Toti dichiarando che l’evento è costato 20 mila 937 euro con 170 invitati tra imprenditori nazionali, rappresentanti di categoria e 40 influencer, che hanno portato 1 milione di contatti. L’assessore ha poi illustrato gli obbiettivi della manifestazione fra cui la promozione del territorio attraverso chef di eccellenza e con la collaborazione di Camera di Commercio e Liguria Gourmet.