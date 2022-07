Rapallo: vendita diretta, premio nazionale a Renata e Roberto - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Avedisco

Nella Vendita Diretta, settore meritocratico per eccellenza, passione e determinazione sono gli ingredienti chiave per il successo. Renata Zazzali e Roberto Ceria, coppia nella vita privata e team di successo nella sfera lavorativa, durante la 26ª edizione del Premio Nazionale Avedisco sono stati premiati come migliori Incaricati alle Vendite del 2021, per i notevoli risultati ottenuti con l’Azienda Xenia. L’evento, presentato da Giorgio Mastrota, si è tenuto presso l’A.Roma Lifestyle Hotel di Roma.

Avedisco – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – che si occupa anche di sostenere e tutelare la figura dell’Incaricato, ha premiato i migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate. Si tratta della prima realtà in Italia che rappresenta le più importanti organizzazioni che utilizzano la Vendita Diretta a domicilio per la distribuzione di prodotti e servizi.

Renata e Roberto sono stati nominati miglior Incaricati di Xenia – Azienda che distribuisce al grande pubblico una vasta gamma di prodotti di altissima qualità nel settore del benessere, della bellezza e della performance – perché con la passione, l’umiltà e la serietà dimostrati in molti anni di carriera hanno raggiunto eccellenti risultati.

Il mercato del Direct Selling ha dimostrato la sua forza nel 2021: le 39 Aziende Associate Avedisco hanno ottenuto un fatturato di oltre 707 milioni di euro e un valore occupazionale pari ad oltre 402 mila Incaricati alle Vendite sull’intero territorio italiano.

About Avedisco

Dal 1969 AVEDISCO è la prima Associazione in Italia che rappresenta le più importanti realtà industriali e commerciali, italiane ed estere, che utilizzano la Vendita Diretta a domicilio per la distribuzione dei loro prodotti/servizi. A livello internazionale AVEDISCO è associata Seldia (Associazione Europea della Vendita Diretta) e WFDSA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Vendita Diretta).