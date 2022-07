Rapallo: "Rapax", venerdì 15 finalisti al teatro di Villa Tigullio - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Venerdì 15 luglio la serata finale di “Rapax 2021 – Young Summer Contest”. Presenta Rudy Zerbi, ospite Michele Bravi. Parola d’ordine: espressività. Dare ai giovani l’opportunità di esibirsi davanti al pubblico, esprimere le proprie emozioni, far valere il proprio talento. Tutto questo è “Rapax 2022 – Young Summer Contest”, talent show tutto rapallese che ricalca il format di programmi tv di grande successo come “Amici”.

Ad organizzarla sono le associazioni giovanili “Link” e “La Voce dei Zueni” in collaborazione con il Comune di Rapallo.

La serata finale, in programma venerdì 15 luglio alle 21.00 presso il teatro all’aperto di Villa Tigullio, vedrà l’esibizione di 22 finalisti tra i 14 e i 30 anni (ballerini e cantanti), che hanno già superato una selezione tramite video online e la semifinale che si è tenuta la scorsa primavera presso la palestra casa della gioventù sotto l’attento giudizio di Maya Forgione, Paola Servente, Armando Corsi per la categoria canto, Ilaria Marano, Valentina Corradi e Michael Fuscaldo per la categoria Ballo.

I partecipanti si esibiranno sul palco, sotto gli occhi attenti dei componenti della giuria di altissimo livello composta, per il ballo, da Sheila Veronica Verdi, campionessa mondiale di danza aerea, Serena Marchese ballerina del Balletto di Roma e semifinalista di “Amici” dell’edizione 2021 e Francesca Tocca, ballerina professionista di danza latino americana e di “Amici”. Per il canto, Giua, artista rapallese partecipante a Sanremo nel 2008, Massimo Morini (leader della band ligure “Buio Pesto, direttore d’orchestra al Festival di Sanremo e regista) e Michele Bravi, artista di fama nazionale, vincitore di X Factor con numerose partecipazioni al Festival di Sanremo.

A condurre la serata, il presentatore d’eccezione della serata saranno Rudy Zerbi, critico musicale, produttore discografico, conduttore radiofonico e giudice di diversi talent show televisivi di successo insieme a Gloria Cusin.

Per il vincitore sono previste interessanti opportunità nel mondo discografico o dello spettacolo a seconda del settore di appartenenza.

Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito con prenotazione biglietti al numero whatsapp 379 128 4274 fino a esaurimento dei 600 posti previsti. (Massimo 2 persone per ciascuna prenotazione.)

«Portare avanti e sviluppare questo progetto è un po’ un sogno che si avvera – evidenzia il sindaco Carlo Bagnasco – Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, grazie al consigliere ai grandi eventi per i giovani Daniele Trucco e al gruppo link, abbiamo ingrandito e migliorato ancora l’evento. Il Parco all’aperto di Villa Tigullio inoltre potrà ospitare fino a 600 persone, un altro risultato molto importante raggiunto grazie al grande lavoro dell’assessore al turismo Elisabetta Lai, dell’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio e degli uffici comunali».

«I giovani di Link, in collaborazione con l’associazione “La Voce dei Zueni” di Chiavari sono stati il vero motore dell’organizzazione di questo grandissimo evento – aggiunge Daniele Trucco, consigliere ai grandi eventi per i giovani – Abbiamo raggiunto l’obiettivo di rendere questo evento ancora più interessante e appetibile, un appuntamento fisso dell’estate rapallina. Siamo convinti che sia fondamentale sostenere i talenti che meritano un vero palcoscenico, una vetrina in cui esibirsi. Ringrazio inoltre tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto e hanno permesso di realizzare concretamente tutto questo. .Ringrazio infine l’Ufficio Turismo, i ragazzi e tutte le realtà cittadine che hanno voluto sostenerci per la buona riuscita della manifestazione».

Si riportano di seguito i nomi dei finalisti e degli sponsor della manifestazione.

Ballo: Ermanno Rava, Sara Petriccioli, Maddalena Podestà, Gruppo all my ladies, Margherita Barbero, Giulia Borzone, Alice Scherani, Erica Romeo, Matilde Di Capita

Canto: Federico Bobba; Elisabetta Canu; Rosanna Campitiello; Arianna Casano; Irene Nizzi; Sara Tattini; Aurora Avellino; Arianna Serra; Saverio Tessore; Juggaad; Atomica; Daniele Garbarino; Arianna Saletti

Main sponsor HatHost, sponsor tecnico Panificio Tossini, Media Partner, Radio Babboleo, in collaborazione con Villa Porticciolo, Hotel Tigullio Royal, Pasticceria Canepa, Circolo Centro Amici di San’Anna e Ginnastica Rapallo.