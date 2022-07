Rapallo: don Pichetto intervista la vedova del commissario Calabresi - LevanteNews

Da Alessandra Rotta

La rassegna “Sotto il campanile” che si svolge presso la Parrocchia di San Michele propone, per questo inizio di luglio, incontri di grande interesse sia nella splendida cornice del giardino – giovedì 7 alle 21,30 – sia nel suggestivo sagrato della chiesa – sabato 9 alle 21,30.

Di seguito indichiamo alcuni dettagli salienti dei prossimi incontri e, in allegato, inviamo le schede descrittive e il materiale divulgativo che potrete utilizzare per il vostro sempre costante supporto alla divulgazione delle iniziative culturali della parrocchia.

7 luglio ore 21:30 in giardino

Lo spettacolo dell’asta di Wanda Rotelli, responsabile stampa in Finarte e Sotheby’s per oltre trent’anni. 195 milioni di dollari la cifra con cui è stata venduta da Christie’s alcune settimane fa la Marylin di Andy Warhol. Cifra mai raggiunta in un’asta per un’opera del XX secolo. Che cosa sono le aste? Com’è fatto il mondo di questa affascinante e misteriosa tradizione legata all’arte? Dalla vendita delle collezioni del Chevalier d’Eon (1791) a quelle del Duca Bianco (2016) fino alle nuove forme in epoca Covid ce lo racconta Wanda Rotelli. (Officina Libraria Editore)

9 luglio ore 21.30 sul Sagrato

La crepa e la luce. Sulla strada del perdono. La mia storia di Gemma Milite Calabresi.Mondadori editore

Per il cinquantesimo anniversario della morte del commissario Calabresi, la testimonianza di amore e perdono della vedova Calabresi.

Questo libro è il racconto di un cammino, quello che Gemma Capra, vedova del commissario Calabresi, ha percorso dal giorno dell’omicidio del marito, cinquant’anni fa. Una strada tortuosa che, partendo dall’umano desiderio di vendetta di una ragazza di 25 anni con due bambini piccoli e un terzo in arrivo, l’ha condotta, non senza fatica, al crescere i suoi figli lontani da ogni tentazione di rancore e rabbia e all’abbracciare, nel tempo e con sempre più determinazione, l’idea del perdono. Un’intensa e sincera testimonianza sul senso della giustizia e della memoria. Una storia di amore e pace. A colloquio con Don Federico Pichetto.