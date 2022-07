Portofino: mercoledì in piazzetta con Alessandro Gassman - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Riviera International Film Festival

Terzo e ultimo appuntamento targato Splendido e Splendido Mare – All Belmond Hotels di Cinema in Blu a Portofino, la rassegna che prevede tre serate di film sotto le stelle organizzate in collaborazione con il Riviera International Film Festival di Sestri Levante.

Mercoledì 6 luglio alle 21.30 è in programma la proiezione di “Desert X 2021 The Film” (USA 2021 Documentario, 56 min) di Dylan Robertson preceduta dal cortometraggio con protagonista Alessandro Gassmann, The Cinematic Soul of Portofino, la cui realizzazione è stata commissionata da Belmond alla società di produzione locale, Flying Donkeys.