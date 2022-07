Monterosso: invito a "Un mare di libri" con 8 grandi protagonisti - LevanteNews

Dalla Segreteria del Sindaco di Monterosso

Al via la VI rassegna di “Un mare di libri”. Il curatore, Marco Ferrari, ha affermato: “Possiamo essere soddisfatti che ‘Monterosso un mare di libri’ si confermi come uno dei principali appuntamenti in Liguria e abbiamo allestito un cartellone con otto grandi incontri.”

Il Sindaco di Monterosso, Emanuele Moggia ha sottolineato: “Anche quest’anno abbiamo eccellenze che oltre al nome portano attualità nel nostro comune dando alla cittadinanza testimonianze rivoluzionarie.

Quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario della morte del Commissario Luigi Calabresi ed è un momento in cui bisogna fare un bilancio di quelli che sono stati gli anni di piombo. Poter avere come ospite Gemma Calabresi Milite significa anche trasmettere un messaggio di speranza, il desiderio sofferto e riconquistato del perdono, l’elaborazione del lutto ma anche l’apertura verso la luce. La testimonianza di un atto rivoluzionario.

E ancora, il rimescolamento dei popoli e il poter tendere una mano a chi ha bisogno di un luogo da poter considerare casa, raccontato attraverso il libro di Gino Strada che verrà presentato dalla moglie Simonetta Gola.

Il disagio psicologico che stagna nelle nostre menti dopo questi difficili anni di pandemia, la guerra in Afghanistan e la condizione femminile ancorata ad oppressione e stigma: tutti temi attuali che hanno bisogno di essere letti e compresi attraverso le parole di esperti.”

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

-Giovedì 7 luglio Gemma Calabresi Milite con “La crepa e la Luce” alle 21:30

-Domenica 10 luglio Federico Rampini con “Suicidio Occidentale” alle 21:30

-Domenica 24 luglio Simonetta Gola con “Una persona alla volta” alle 21:30

-Mercoledì 27 luglio Roberto Italo Zanini con “D’amore, di silenzio e d’altre follie” alle 21:15

-Lunedì 1 agosto Paolo Crepet con “Lezioni di Sogni” alle 21:30

-Giovedì 11 agosto Tiziana Ferrario con “La principessa afghana e il giardino delle giovani ribelli” alle 21:30

-Giovedì 18 agosto Davide Cassani con “Ho voluto la bicicletta” alle 21:30

-Giovedì 25 agosto Maria Luisa Agnese con “Anni sessanta” alle 21:15

-Venerdì 2 settembre Paolo Ferri con “Il lato oscuro del sole” alle 21:15