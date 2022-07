Levanto Music Festival: evento speciale di Liguria delle Arti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival

È fissato per venerdì 8 luglio nell’ambito del Levanto Music Festival Amfiteatrof, il nuovo evento di Loguria delle Arti.

Levanto fa pensare subito alle sue spiagge e alle colline, al centro storico e al Castello, ai sentieri per le confinanti Cinque Terre, agli squisiti ravioli gattafin e al Canuet. Da oltre 30 anni però, durante la stagione estiva, questa cittadina attira turisti di varie nazionalità anche grazie al Levanto Music Festival, kermesse di musica classica e non solo, che da sempre tiene in grande considerazione la forza aggregante della cultura, l’integrazione fra arte e territorio e i nuovi talenti della scena musicale.

Non stupisce che un Festival con una solida tradizione e un simile Dna dia ospitalità all’evento di Liguria delle Arti che si svolgerà l’8 luglio nella frazione Montale, presso la Pieve di San Siro, a partire dalle 21.30. La Pieve è la prima delle quattro chiese millenarie comprese in questa edizione della Rassegna dedicata a loro e alla maestria artigiana. La sua storia, così come quella dei dipinti barocchi del genovese Gioacchino Assereto e del voltrese Orazio De Ferrari all’interno della Pieve, viene raccontata dalla storica dell’arte Irene Fava.

Altra grande protagonista naturalmente è la musica con il Senarega Vocalensemble, eccellente gruppo polifonico e cosmopolita, formatosi all’interno del laboratorio di direzione di gruppi vocali del Conservatorio Paganini di Genova. L’ensemble formato da dieci voci (6 uomini e 4 donne) e diretto da Roberta Paraninfo, regala al pubblico una vera chicca: l’esecuzione a cappella di 3 mottetti sacri di un gigante del romanticismo come Felix Mendelssohn Bartholdy, una scelta ad hoc per la spettacolare scenografia. A tutto ciò si aggiunga la presenza dell’attore e drammaturgo Pino Petruzzelli che interpreterà alcuni brani tratti dal suo testo Storie di uomini e vini. Testo divenuto uno spettacolo di grande successo in cui recitazione, narrazione e saggezza si mescolano per consegnare al pubblico una preziosa eredità: quella dell’etica del lavoro, dell’impegno morale verso se stessi e il proprio mestiere, appresi da centinaia di vignaioli intervistati lungo tutta la Liguria. Ed è a tutti loro, e in particolare ai contadini e vignaioli della comunità di Montale, che Petruzzelli dedica queste pagine teatrali.

L’appuntamento è per venerdì 8 luglio alle 21.30 presso la Pieve di San Siro (località Montale). L’evento si svolge in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Levanto Music Festival porta avanti la tradizione del Festival Amfiteatrof, nato nel 1992 per celebrare Massimo Amfiteatrof (Maksim Aleksandrovič Amfiteatrov), violoncellista di fama internazionale che nei primi decenni del Novecento si trasferì da San Pietroburgo in Italia, a Levanto, catalizzando qui artisti e intellettuali russi esuli in Italia. La sua passione per la musica e per questo territorio è ancora oggi al centro della filosofia del Festival, che si dimostra capace di attrarre un qualificato pubblico nazionale e internazionale.

Dal 2019 il Festival è organizzato dall’associazione Officine del Levante e diretto da Tiziana Canfori e Fausto Cosentino. Levanto Music Festival Amfiteatrof ha il patrocinio del Comune di Levanto e il sostegno di Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria. È organizzato in collaborazione con Conservatorio Niccolò Paganini, Conservatorio Giacomo Puccini, Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, European Music Competition di Moncalieri.

Il programma musicale è disponibile online sul sito http://levantomusicfestival.it

Il prossimo appuntamento con Liguria delle Arti sarà venerdì 15 luglio a Cogorno (frazione Breccaneca) nella Chiesa di Sant’Antonino dove ammirare il Trittico dell’Ascensione di Giovanni e Luca Cambiaso.

Scopri tutti gli appuntamenti su www.teatroipotesi.org, su www.lamialiguria.it e sulla pagina Facebook di Pino Petruzzelli.

Il progetto ideato e diretto da Teatro Ipotesi è realizzato in collaborazione con Regione Liguria, G.O.G – Giovine Orchestra Genovese, Conservatorio Paganini di Genova, Conservatorio Puccini della Spezia e grazie al sostegno di Coop Liguria.