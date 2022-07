Cogorno: finisce fuori strada, in codice rosso con l'elicottero al San Martino - LevanteNews

Un uomo di 62 anni, alla guida di un furgone, a seguito di una manovra errata, è finito fuori strada ribaltandosi. E’ successo poco dopo le 10,30 a Cogorno in via Giorgio Renda, la carrabile che conduce al Monte San Giacomo. Oltre al 118 e alla pubblica assistenza, è stata necessaria la presenza dei vigili del fuoco di Chiavari per estrarre il conducente dall’abitacolo e mettere in sicurezza il mezzo. Il paziente, politraumatizzato, pur sempre cosciente, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino con l’elicottero Grifo del 118 che è riuscito ad atterrare in uno spiazzo e imbarcare il ferito a bordo. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica; si esclude tuttavia che nell’incidente siano coinvolti altri mezzi.