Chiavari: a Calata Ovest mostra fotografica "Vista mare" - LevanteNews

Da Calata Ovest

A Calata Ovest arriva la mostra fotografica “Vista mare”. Protagonista il mare catturato dall’obiettivo del Tiff. Intanto a Procida approda “The ticket show” collettiva di artisti internazionali presentata l’estate scorsa a Chiavari.

Alla Marina di Chiavari – Calata Ovest arriva una nuova esposizione fotografica. Dopo l’interesse suscitato dalle “Storie di mare” di Riccardo Penna (con testi poetici di Francesco Brunetti) arrivano gli scatti del collettivo Tiff – Tigullio Foto Forum, per la mostra intitolata: “Vista mare”, che verrà inaugurata negli spazi in banchina degli uffici di Calata Ovest, venerdì, 8 luglio, alle 18.

Così la direttrice del porto Chiara Vigo: <Proponiamo una nuova mostra legata al tema. Gli appuntamenti con l’arte e la fotografia che si stanno avvicendando nel corso di questa e della passata stagione ormai fanno parte della nostra filosofia, in un crescendo di emozioni che queste opere ci regalano>.

Una ventina le fotografie per raccontare con stile e sensibilità diversi le personalissime “vista mare” dei fotografi che fanno parte del gruppo e partecipano al progetto: Garbiele Ceschi, Cinzia Gambino, Lia Gnecco, Federico Lama, Enrico Raggio, Anna Maria Sciacca, Carla Torre e Jill Vande Wiele.

<Ogni autore ha pensato ad una “vista mare”, dove è comunque sempre presente l’essere umano, nel suo piccolo contributo o nella sua presenza esuberante – spiegano i rappresentanti del Tiff – le fotografie puntano su colori allegri, estivi e cercano di portare un sorriso all’osservatore. Il mare è presente come elemento positivo, di relax ma anche di lavoro, osservato e “catturato” di giorno e di notte, da lontano e da vicino, come presenza del posto dove si abita e come semplice luogo di passaggio>.

Anche questo nuovo progetto si inserisce nell’impegno portato avanti dal Gruppo Marinedi in tutta la sua rete di 14 porti, al quale il Marina chiavarese appartiene ovvero di creare collaborazioni con realtà locali, facendo del porto una vetrina di quanto il territorio offre anche sul piano culturale e mettendo in relazione mare e terra ferma attraverso iniziative, che trovano in banchina un paloscenico ideale e suggestivo e che talvolta da qui prendono il largo per approdare in altri porti. E’ quanto accade con “The ticket show” (collettiva di tickets di viaggio illustrati da artisti di tutto il mondo) l’originale mostra proposta la scorsa estate a Chiavari, a cura di Margherita Chalambalakis, che domani, mercoledì 6 luglio, alle 19.30, verrà inaugurata alla Galleria del Mare di Procida Capitale della Cultura 2022.

La mostra “Vista mare”, ad ingresso libero, sarà visitabile sino al 29 agosto, negli orari di apertura degli uffici del marina di Chiavari – Calata Ovest.