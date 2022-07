Camogli: auto impazzita finisce la corsa in un cantiere, tre feriti - LevanteNews

Nella strettissima via Piero Schiaffino, dove è in corso un cantiere all’altezza del Room & Breakfast “Al Piccolo Scoglio”, la conducente di un’auto, forse a causa di un malore, ha perso il controllo finendo dapprima contro un’auto, spinta contro un paracarro che delimita il tratto pedonale e che ha divelto. La prima auto si è andata poi a incastrare nel cantiere con uno scavo aperto.

Tre persone, tra cui un operaio, sono state trasportate al pronto soccorso del San Martino dalla Croce Verde di Camogli, da quella di Recco e dalla Croce Rossa di Sori. Le condizioni dei tre non sono gravi. La polizia urbana di Camogli sta ascoltando i testimoni ed effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il traffico, nella via a senso unico, è stato interrotto e deviato lungo la provinciale via Mazzini.

(Foto Consuelo Pallavicini)