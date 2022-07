Calvari: Expo Fontanabuona, andrà in scena dal 25 al 28 agosto - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Expo Fontanabuona

Expo Fontanabuona Tigullio torna finalmente in presenza presso il Parco Esposizioni Fontanabuona di Calvari (San Colombano Certenoli). La kermesse espositiva, che quest’anno giunge alla 38a edizione, si svolgerà infatti dal 25 al 28 agosto. Dopo due anni di svolgimento “online” tramite la piattaforma digitale expovalfontanabuonatigulliosmart!

Il ritorno in presenza vede il coinvolgimento e la collaborazione di diversi enti con cui l’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese, organizzatrice dell’evento, ha già svolto numerosi incontri. Primi fra tutti gli amministratori locali e le associazioni del territorio. Importante la sinergia con L’Istituto per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera Marco Polo con il quale si stanno concertando alcune attività.

Questa edizione porterà particolare attenzione al tema dello sviluppo sostenibile, declinato nei settori artigianato, agricoltura e turismo. Protagoniste di quest’edizione saranno infatti le aziende e le comunità locali che portano avanti tali modelli di sviluppo locale. “Ci prepariamo ad accogliere con entusiasmo il ritorno, in presenza, di Expo Fontanabuona Tigullio – afferma il sindaco di San Colombano Certenoli Carla Casella – anche se viviamo nell’epoca dei social network, dove sembra che i rapporti siano gestiti interamente via internet, non bisogna sottovalutare l’importanza delle relazioni umane, utili a mettere in contatto le persone anche nel settore economico e turistico, ed è, partendo proprio dalle persone, dal territorio, dall’economia, dagli artigiani e dalle aziende che expo è importante per il rilancio della cultura, delle tradizioni e dell’arte della Valfontanabuona”.

Gli espositori hanno già iniziato a prenotare il proprio spazio espositivo sia nell’area del padiglione in muratura che negli spazi esterni. Oltre all’area espositiva principale, expo coinvolgerà anche il Lascito Cuneo, ed i suoi giardini ed il Piazzale San Lorenzo.

La formula di quest’anno prevede lo svolgimento di convegni tematici, laboratori e degustazioni nella fascia pomeridiana, eventi musicali e spettacoli teatrali la sera. L’offerta enogastronomica per la prima volta propone l’organizzazione dell’iniziativa “streetfood&drink”, una selezione di piatti tipici a cura di esperti del settore, che potranno essere degustati presso i numerosi spazi dedicati, dislocati nell’area espositiva.

Le aziende interessate a partecipare all’evento possono richiedere informazioni all’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese all’indirizzo info@appenninogenovese.it

L’evento è organizzato grazie alla compartecipazione finanziaria di Regione Liguria ed i contributi di Camera di Commercio di Genova e delle amministrazioni comunali del territorio.

Per informazioni:

Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.r.l. tel. 010 8683242

info@appenninogenovese.it