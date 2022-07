Il Sestri Levante comunica che per la prossima stagione 2022/23 , la leva U16 verrà affidata a Mister Marco Ambrosino e Mister Cesare Mora. Marco Ambrosino, ex giocatore di Rapallo, Pontedecimo, Pro Recco, ed altre realtà, vanta da allenatore sia esperienze con le Prime Squadre che in ambito Giovanile. Cesare Mora, tecnico apprezzato nei quadri del S.G. Sestri Levante da anni, lo affiancherà nello staff Allievi. Buon lavoro Misters!