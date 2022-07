Calcio/ Rivasamba, la prima squadra a Stefano Buccellato - LevanteNews

Dall’Asd Rivsamba HCA

Per la prossima stagione 2022/2023 la società ASD RIVASAMBA HCA ha deciso di intraprendere una nuova strada chiamando a guidare la prima squadra il giovane mister Stefano Buccellato, ex allenatore del Don Bosco Spezia Calcio in Promozione.

Il Presidente Pastorino ed il DG Ameri, gli danno il benvenuto ed al suo fianco hanno inserito come collaboratore Luca Ruffolo e confermato Agostino Bregante, preparatore dei portieri Marco Motto, dirigente Alessandro Groppo. Volto nuovo per il ruolo di DS, Luigi Bagnato sostituisce Nicolini.

Per quanto riguarda la Juniores confermatissimo, dopo il bellissimo campionato della scorsa stagione, mister Luca Ghio che quest’anno avrà al suo fianco come collaboratore mister Massimo Cesaretti.

La società augura a tutti un buon lavoro ed un buon campionato.