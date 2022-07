Calcio/ L'Entella pensa alle uscite: Karic e Koutsoupias al Benevento - LevanteNews

Koutsoupias e Karic passano dall’Entella al Benevento: la notizia è stata data dalla stessa società. Dopo alcune entrate il club pensa alle uscite per sfoltire la rosa.

Ecco i due comunicati: “La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Benevento per il trasferimento a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto a favore del club campano, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ilias Koutsoupias. A Ilias un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella”.

“La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Benevento per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nermin Karic. Ha giocato solo un anno con noi, ma in questa stagione abbiamo imparato ad apprezzarlo per il suo comportamento impeccabile sia dentro che fuori dal campo. Un professionista esemplare che ha onorato i nostri colori in ogni partita. Grazie di tutto Nermin, il presidente Gozzi e tutta la Virtus Entella faranno sempre il tifo per te”.