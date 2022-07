Sestri: al Conchiglia viaggio nell'intimità della donna - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dei Teatri di Levante

Secondo appuntamento con la prosa a Sestri Levante, a cura di Teatri del Levante. Continua il “viaggio” nell’intimità della Donna: dopo il monologo comico di Giulia Pont “Ti lascio perché ho finito l’ossitocina” che parlava della fine di un amore e quanto spesso la Donna si senta annullata nello stesso, affrontiamo il tema della manipolazione pasicologica.

Venerdì 8 luglio ore 21, 30 Teatro Conchiglia: “Be it moon, or sun, or what you please” rivisitazione de “La bisbetica domata” di Williams Shakespeare a cura di Nino Faranna e Karin Rossi. Produzione Polveri di Scena (una proposta di Lorenzo Capineri, attore Sestrino trapiantato a Milano, assistente alla regia): “Ma che cosa dice Shakespeare a noi, adesso, con questo testo? E cosa possiamo rispondere, noi, a lui? Da un lato, Bianca e Lucenzio ci portano ad interrogarci su che cosa sia davvero l’amore, se ci sia del sentimento sotto le tipiche esternazioni da innamorati. Dall’altro lato, ai nostri occhi, questa commedia assume dei toni cupi; il tono brillante delle uscite spavalde di Petruccio si tinge di inquietudine; il lento, ma inesorabile cedimento di Caterina ci porta ad accostare questa vicenda alle tante che avvengono tra mura domestiche di oggi, dei nostri giorni. Le bisbetiche devono essere domate?

In un gioco di specularità e opposti tra le due coppie, cerchiamo di sviscerare l’amore nei suoi risvolti inusuali, sbagliati, falsi, pretenziosi o malati, e di aprire una porta a un’inversione di rotta: non è mai troppo tardi per cercare l’amore autentico”).

Donne e percorsi….Teniamoci per mano.



Posto unico 6 euro

Prevendita +1euro da Telablu in via Maria Teresa a Sestri Levante.

Possibilità di acquisto anche presso i Bagni Liguria.

Info WhatsApp 338 7565837.

Si ringraziano: il Comune di Sestri Levante, la Mediaterraneo Servizi e Regione Liguria per il sostegno e tutti coloro che contribuiscono a tenere in vita questo format.

Programma completo Programma TdL2022