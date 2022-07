Val Graveglia: riparte il centro estivo "Esta...Ne" (dai 4 ai 12 anni) - LevanteNews

Dal Comune di Ne

Inizia oggi, fino al 29 Luglio, “Esta…Ne”, il centro estivo all’insegna della Val Graveglia, e non solo, dedicato ai bambini e ragazzi tra i 4 e i 12 anni. Perché “non solo”? Perché è rivolto non solo alle famiglie residenti in Valle, ma accoglie bambini anche da Comuni limitrofi, e poi oltre alle attività ricreative e alle escursioni sul territorio, ci sarà anche una giornata di svago e divertimento al mare.

“Esta…Ne” compie, quest’anno, la sua seconda candelina ed è stata una grande gioia e soddisfazione per l’Amministrazione Comunale e, in particolare, per la Consigliera con delega al sociale, Loredana Arpe, che molto si è spesa per la realizzazione di questo progetto, vedere quante siano state le adesioni: conferme e nuovi arrivi, anche grazie ai resoconti positivi degli “amichetti” che già vi avevano partecipato!

Il progetto, fortemente voluto dal Comune di Ne, nasce dalla collaborazione con gli educatori del “Sentiero di Arianna”, con le insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Cogorno, con la Biblioteca Scolastico Civica “H.Plomteux” e, naturalmente, con il territorio.

“Molto significativa e importante novità di quest’anno, è la sinergia con l’Istituto Comprensivo di Cogorno, grazie alla quale abbiamo potuto accogliere anche bambini di fascia di età più piccola, oltre che aver potuto ampliare l’offerta formativa delle attività, fornendo inoltre alle famiglie, la possibilità di poter dedicare un pomeriggio in più ai propri figli”- aggiunge in una nota Loredana Arpe.

La settimana dei ragazzi avrà come location lo splendido borgo di Statale (tranne, ovviamente la giornata al mare) e prevede tre giorni con orario 8.00-16.00, dove i ragazzi potranno mangiare in una trattoria locale e, i rimanenti dalle 8 alle ore 13; in ogni caso è garantito il servizio di trasporto con Amt, sia in andata che in ritorno.

Ci sarà anche la possibilità, per chi lo desiderasse, di portarsi avanti con i compiti delle vacanze e, ogni venerdì, si potranno ascoltare le “Pagine in vacanza, con letture e animazioni a viva voce”, proposte dalla Bibliotecaria storica di Ne, Anna Garibaldi, selezionando i materiali d’interesse a seconda delle fasce di età dei bambini e ragazzi.