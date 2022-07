Sestri: bimbo di tre anni investito da auto, al Gaslini in codice giallom - LevanteNews

Oggi pomeriggio in via Fascie a Sestri Levante, momenti di apprensione per un bimbo di tre anni investito da un’auto. L’arrivo del 118 è stato tempestivo; il bambino non era grave. E’ stato comunque inviato all’Istituto Gaslini in codice giallo, anche per avere esami specialistici approfonditi. Quanto all’esatta dinamica dell’incidente, saranno gli agenti della polizia municipale intervenuti, sentite le diverse testimonianze ed effettuati i rilievi del caso, a redigere il verbale specificando quanto accertato.