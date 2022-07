'Santa': "Città nel degrado, marciapiedi pericolosi" - LevanteNews

Da Domenico Cotroneo, Organizer Meetup 5 Stelle Santa Margherita Ligure

Il M5s di Santa Margherita Ligure interviene sul degrado urbano a seguito di segnalazioni di cittadini. Le piastrelle rotte di molti marciapiedi sono pericolosi (sul lungomare davanti al porto, in viale Elia Rainusso e zona giardini) per il camminamento delle persone; molti esercizi di ristorazione occupano con tavoli e sedie il marciapiede oltre la misura impedendo il transito dei pedoni (in special modo nei week-end); parcheggio selvaggio degli scooter sulla passeggiata; scarso controllo della circolazione stradale e aree del cimitero in stato di abbandono.

Si chiede, in questo momento di ripresa e inizio della stagione estiva all’amministrazione cittadina di impegnarsi nel risolvere queste situazioni anche poco idonee per l’accoglienza turistica.