'Santa': Canottieri Argus all'Idroscalo, 19 medaglie - LevanteNews

Canottieri Argus di Santa Margherita Ligure sugli scudi all’Idroscalo di Milano per l’annuale Festival dei Giovani: la gara più importante dell’anno per gli Under 14. “La nostra società – afferma il presidente Claudio Marsano – ha chiuso al 35° posto della classifica finale, su 137 società partecipanti. Un risultato eccezionale, che testimonia l’ottimo lavoro svolto dai nostri allenatori Filippo Dato e Pino Trenta, e da noi del consiglio direttivo. Questa manifestazione per noi è doppiamente importante: il Festival dei Giovani, infatti, è stato ideato molti anni fa da Gian Antonio Romanini, un ex presidente della Federazione Italiana Canottaggio che era molto vicino alla nostra Argus 1910. Ringrazio tutti, comprese le famiglie dei nostri ragazzi, che ci sono sempre molto vicine e ci sostengono”.

“Hanno partecipato al Festival ben 2183 ragazzi under 14, provenienti da tutta Italia – afferma l’allenatore Filippo Dato – Penso che sia una delle manifestazioni sportive giovanili più importanti di tutta Italia, anche nelle altre discipline. Noi abbiamo portato 15 atleti, che hanno gareggiato per tre giorni: venerdì, sabato e domenica. E’ andata molto bene: abbiamo partecipato a 30 gare, ottenendo 19 medaglie. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo dimostrato che la Argus è una società di livello medio-alto nel panorama nazionale. Dopo le altre due gare nazionali cui abbiano partecipato in questa stagione, il Festival dei Giovani all’Idroscalo è stato la ciliegina sulla torta. Voglio ringraziare tutti i ragazzi, ma riservo una menzione speciale per Aldin Apuzzo e Manuel Tosi, che hanno vinto venerdì, sabato e domenica: hanno fatto un vero e proprio triplete”.

Nei prossimi mesi ci saranno altre gare importanti a Candia Canavese, con le categorie Cadetti, Ragazzi e Juniores. All’Idroscalo per l’Argus hanno gareggiato Alessio Valle, Emiliano Romerio, Osscar Canale, Lorenzo Caperoni, Aldin Apuzzo, Manuel Tosi, Thomas Angius, Christian Ciuti, Michelle Castania, Carlotta Castagnola, Valentina Palazzi, Bianca Bernardi, Ludovico Bandinelli, Pietro Spinosi, Ester Canale.

Ecco i risultati della Canottieri Argus 1910 al Festival dei Giovani.

SINGOLO 7,20 Cadetti F: 4) Ester Canale.

SINGOLO 7,20 Allievi C M: 5) Ludovico Bandinelli.

SINGOLO 7,20 Allievi B2 F : 2) Carlotta Castagnola.

SINGOLO 7,20 Allievi B2 F: 2) Michelle Castania

SINGOLO 7,20 Allievi B2 F: 1) Bianca Bernardi

SINGOLO 7,20 Allievi B2 F: 2) Valentina Palazzi

SINGOLO 7,20 Allievi B2 M: 1) Aldin Apuzzo

SINGOLO 7,20 Allievi B2 M: 5) Christian Ciuti

SINGOLO 7,20 Allievi B2 M: 1) Manuel Battista Tosi

SINGOLO 7,20 Allievi B2 M: 1) Lorenzo Caperoni

DOPPIO Allievi B2 F: 1) Carlotta Castagnola, Michelle Castania

DOPPIO Allievi B2 F: 2) Bianca Bernardi, Valentina Palazzi.

DOPPIO Allievi B2 M: 1) Aldin Apuzzo, Manuel Battista Tosi

DOPPIO Allievi B2 M: 3) Oscar Canale, Lorenzo Caperoni.

SINGOLO Cadetti F: 3) Ester Canale

QUATTRO DI COPPIA Allievi B2 M: 3) Argus misto (Davide Bernacchioni, Nicolò Magliano, Thomas Angius, Christian Ciuti).

QUATTRO DI COPPIA Allievi B2 M: 1) Argus (Oscar Canale, Aldin Apuzzo, Manuel Battista Tosi, Lorenzo Caperoni).

QUATTRO DI COPPIA Allievi B2 F: 1) Argus (Bianca Bernardi, Carlotta Castagnola, Michelle Castania, Valentina Palazzi).

SINGOLO 7,20 Allievi B1 M: 3) Emiliano Romerio

SINGOLO 7,20 Allievi B1 M: 3) Alessio Valle