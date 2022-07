Rapallo: "Tunnel Fontanabuona, grazie a Marco Piombo" - LevanteNews

Da Andrea Carannante

Ringraziamo Marco Piombo. Delegato Liguria WWF Italia per la collaborazione con il Comitato cittadino che è sorto spontaneamente per contrastare il progetto del tunnel Rapallo/Valfontanabuona. Ringraziamo la sua associazione per aver prodotto fondamentali osservazioni sul progetto, che presto verranno pubblicate. Un sostegno fondamentale e una legittimazione per i nostri documenti in difesa delle biodiversità e sulla difesa del suolo. Salutiamo anche con grande soddisfazione la partecipazione ufficiale di Massimo Maugeri al comitato, un personaggio molto conosciuto che ha ricoperto e ricopre cariche importanti anche a livello nazionale nel mondo ambientalista. Il comitato come già detto in altre occasioni ha un unico obbiettivo, quello di contrastare un progetto/scempio che potrebbe portare cambiamenti negativi in modo irreversibile per la città di Rapallo, per le sue frazioni ma anche nella valle. Il comitato non intende realizzare contrapposizioni o polemiche politiche e per questo si apre a tutte le associazioni e a tutta la cittadinanza attiva. Grazie di cuore