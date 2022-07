Portofino: il dolore di Viacava per la tragedia della Marmolada - LevanteNews

Portofino è gemellato con Canazei. La tragedia della Marmolada è seguita nel Borgo con trepidazione. I rapporti tra gli amministratori dei due Comuni sono cordiali. Sabato Matteo Viacava avrebbe dovuto recarsi al Pordoi per partecipare all’inaugurazione di un ristorante appartenente alla famiglia dell’ex sindaco Silvano Parmesani; programma poi saltato per gli impegni del sindaco Viacava a Portofino.

“Come ho saputo della tragedia ho telefonato a Silvano per esprimere la vicinanza di Portofino agli abitanti di Canazei – prosegue Viacava – Ho conosciuto anche il nuovo sindaco Giovanni Bernard ed esprimerò anche a lui la nostra solidarietà in un momento tanto critico e drammatico. In queste circostanze la retorica non serve, ma siamo sinceramente emotivamente coinvolti per quanto è accaduto”.