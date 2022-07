Nuoto master/ A Riccione successo della squadra di Chiavari - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Chiavari Nuoto. Di Lorenzo Cavallo

Ancora importanti soddisfazioni in casa verdeblu.

Dopo la conquista delle promozione in serie A2 da parte della prima squadra di pallanuoto, la scorsa domenica si sono svolti a Riccione, i Campionati Italiani di nuoto Master, dove la squadra della Chiavari Nuoto era presente con una delegazione di dodici atleti, che, sotto l’attenta guida dell’allenatrice Valentina Villani, hanno dato battaglia in corsia, ognuno nella propria specialità. Buoni i risultati ottenuti dalla squadra chiavarese, con Mauro cappelletti che ottiene 3 ori nei 50-100-200 delfino. Altro oro anche per Stefano Pacini, che conquista i 200 rana e ottiene 2 bronzi nei 50-100 sempre rana. Nadia Santini è argento nei 200 dorso mentre Barbara Vattuone sale sull’ultimo gradito del podio nei 100 delfino. Nel complesso la squadra Master verdeblu ha ottenuto risultati soddisfacenti, con diversi personal best che hanno fatto da cornice a questa edizione 2022, dove, dopo 39 anni è sceso in acqua anche Daniele Cerabino, ex nazionale di nuoto, che ha partecipato alla staffetta 4×50 mista, nuotando la frazione a stile, insieme al Capitano Claudio Zadra, impegnato nel dorso, e ai compagni Stefano Pacini, frazione a rana, e Mauro Cappelletti frazione a delfino. Adesso si torna a casa, tra le corsie amiche della Mario Ravera, per riprendere dove tutto è iniziato.