Ne: domani inizia la rassegna "Estate in Val Graveglia" - LevanteNews

Dal Comune di Ne

Apre domani sera, alle ore 19.30, il ristorante sotto le stelle allestito in area verde Sandro Pertini a Conscenti di Ne. Un appuntamento che è giunto ormai alla nona edizione, ma che ogni anno si riconferma come uno degli eventi più attesi ed apprezzati dell’ “Estate in Val Graveglia”.

La voce e il sax di Roberto Rossi accompagneranno l’itinerario gastronomico dai “sapori di una volta” proposto da Agriturismi e Ristoranti della Valle, mentre sarà la Pro Loco Val Graveglia a gestire il servizio bar.