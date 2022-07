Lavagna: libreria Fieschi, tre incontri letterari in via Dante - LevanteNews

Dalla Libreria Fieschi Lavagna

Continuano i nostri eventi estivi, di seguito quelli in programma mella prima quindicina di luglio

Presentazione de “Case” di Helena Molinari, scrittrice e conduttrice radiofonica, ideatrice del Festival della Parola, edita da Pentagora Edizioni. Dialogherà con la giornalista e blogger Virginia Leoni. E’ gradita la prenotazione, si svolgerà allìaperto, seduti in via Dante, zona pedonale, non perdetevi questa bellissima serata.

Presentazione de “Cronache ribelli”, editore indipendente che racconta storie e lotte delle oppresse e degli oppressi. E’ gradita la prenotazione, si svolgerà allìaperto, sedutyi in via Dante, zona pedonale, non perdetevi questa bellissima occasione di ascoltare storie da non dimenticare.

Presentazione de “Il viaggio di gioia” di Alberto Cancian, scrittore, inviato di viaggio, due lauree in turismo culturale, Art Director presso PordenoneViaggia. Dialogherà con la lettrice Silvia Compiano. E’ gradita la prenotazione, si svolgerà all’aperto, seduti in via Dante”, zona pedonale, non perdetevi questa serata di viaggi e felicità.

Vi aspettiamo!