Golfo Paradiso: ripulito il tratto del sentiero da Bocchino di Leva a Case Cornua - LevanteNews

Dagli Amici Sentieri Golfo Paradiso

Domenica scorsa i volontari sono intervenuti sullo spettacolare tratto di questo lungo sentiero, che attraversa i tre comuni del Golfo Paradiso, partendo da Bogliasco, passando vicino a Santa Croce e salendo poi verso Case Cornua, vero snodo degli antichi tracciati , da dove si proseguiva verso nord in sino a raggiungere la pianura padana , percorrendo una di quelle che chiamiamo Vie del Sale.

Non molta erba, a causa della siccita, ma rovi e felci non hanno mancato di ricrescere anche quest anno. Questo sentiero, segnato con un punto linea rossi, viene tenuto pulito dagli Amici Sentieri, dividendolo per tratti di competenza dai diversi gruppi che compongono l associazione.

Qualche settimana fa i Pievesi hanno ripulito il tratto sino a Santa Croce, ieri i soresi hanno fatto l ultimo pezzo, e domenica prossima i terriaschesi puliranno il tratto centrale. Un vero lavoro di squadra.