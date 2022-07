Camogli: morto Pierino Mondani, dentista, aveva 64 anni - LevanteNews

E’ morto a Genova dove abitava Pier Maria Mondani, “Pierino”, aveva 64 anni. Figlio di Anna Casciscia e Piero Mondani, medico dentista notissimo per essere stato il primo in Italia ad avere applicato tecniche innovative come l’uso dei perni, ne aveva seguito le orme ed aveva aperto lo studio a Genova in via XX Settembre, anche lui abilissimo, stimato e apprezzatissimo. Ma era soprattutto una persona buona, cordiale, umanissima, un marito e padre esemplare.

Lascia in un immenso dolore la moglie Laura e figli Marco e Alessandra con le rispettive famiglie; lo zio Giorgio Casciscia con la moglie Fernanda Capé. Attorno alla famiglia si sono stretti commossi e increduli per l’immatura fine, i numerosi amici di Pierino.

I funerali domani, martedì 5 luglio alle 10, nella chiesa di Sant’Antonio a Boccadasse. Le spoglie riposeranno poi con quelle dei genitori e nonni nella cappella di famiglia nel cimitero di Camogli.

Nella foto una panoramica di Camogli che Pierino Mondani tanto amava