Calcio/ Lavagnese, a centrocampo l'esperienza di Marco Berardi - LevanteNews

Dall’Usd Lavagnese 1919

La Società comunica che é stato perfezionato questa mattina l’accordo con il forte centrocampista toscano. Marco Berardi, nato il 2marzo 1996 a Massa Marittima ha giocato per tre stagioni nella formazione primavera della Fiorentina collezionando 55 presenze e 6 reti, poi altre tre stagioni in Lega Pro/Serie C con le maglie di Pordenone, Tuttocuoio e Sudtirol dove ha messo insieme 55 presenze e 2 reti. Infine le ultime quattro stagioni con il Follonica Gavorrano in Serie D dove ha totalizzato 106 presenze e 4 reti! A Marco il caloroso benvenuto da parte della società bianconera.