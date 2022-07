Borghetto Vara: Giampedrone inaugura piazza intitolata ai Carabinieri - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Domani, martedì 5 luglio, alle ore 10.30 l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone sarà a Borghetto di Vara per l’inaugurazione della nuova piazza intitolata all’Arma dei Carabinieri. La piazza è stata riqualificata in seguito alla realizzazione, da parte di Regione Liguria e Anas, dei due nuovi ponti sul torrente Pogliaschina lungo le strade Aurelia e Provinciale 566. La ricostruzione dei due viadotti ha consentito la messa in sicurezza dell’area.

Oltre all’assessore, saranno presenti la responsabile Struttura Territoriale Liguria di Anas Barbara Di Franco, il responsabile Nuove Opere di Anas Fabrizio Cardone, il sindaco di Borghetto Vara Stefano Coduri e il Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini.