Uccide la moglie poi si toglie la vita lanciandosi nel vuoto - LevanteNews

Antonio Santangelo 64 anni, ammazza la moglie Nadia Zanatta di 57 anni, poi si uccide gettandosi dal balcone. Teatro della tragedia, nel pomeriggio, via Niella a Savona. L’ipotesi dell’uxoricidio-suicidio è la prima ipotizzata. Ma sono in corso le indagini della polizia di Stato coordinate dalla Procura. Sui due corpi, a disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata disposta l’auttopsia: l’appartamento è stato posto sotto sequestro come i telefonini della coppia.

Al momento non sono state fornite notizie sulle modalità dell’omicidio, sull’eventuale arma del delitto usata; né sul movente che avrebbe indott0 l’uomo ad agire. Insomma una situazione ancora fitta di misteri che gli inquirenti cercano di chiarire, ascoltando anche i parenti.

Dopo la morte dell’uomo, sul posto sono giunti polizia, vigili del fuoco, polizia locale il giudice oltre il medico legale. Esterefatti ed increduli i vicini di casa che ai cronisti non hanno saputo fornire spiegazioni sui possibili motivi che hanno scatenato la tragedia.