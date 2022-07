Sori: sabato 9 sagra delle trofie al pesto e concerto in spiaggia - LevanteNews

A Sori, sabato 9 nella zona pedonale a partire dalle 19.00, 35° Sagra delle trofie. Con 10 euro: trofie al pesto (Novella), focaccetta e bevanda. L’incasso sarà devoluto in beneficenza.



Dalle 21.30, in spiasggia, concerto con il gruppo italo-palestinese All Raseef. Un sound caratterizzato da una vibrante ed energica fusione di musiche originarie dei balcani e dei paesi arabi, che richiama fortemente le diverse sonorità dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo, con un tocco moderno e personalizzato.