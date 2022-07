'Santa': sabato notte, la piaga dell'alcolismo - LevanteNews

Neppure il caldo frena la voglia di bere, fino a stordirsi, fino a sdraiarsi a terra, vomitare e attendere in quella posizione che l’alba faccia svanire i fumi dell’alcol. Questo per molti giovani (per fortuna una piccola minoranza rispetto alla massa) significa divertirsi. Forse hanno difficoltà a instaurare rapporto affettivi; forse hanno difficoltà a confrontarsi con chi, la notte, crea o rinsalda semplici amicizie. Certamente non sanno bere, gustare e apprezzare i prodotti offerti dal mercato.

Anche la scorsa notte la macchina dei soccorsi sanitari che fa capo al 118 (i casi di emergenza vanno però segnalati al 112) ha dovuto occuparsi di alcolisti del sabato notte, in particolare nella zona di Punta Pedale a Santa Margherita Ligure. Ci si chiede perché, a differenza di chi preferisce “stordirsi” con il fumo, i nomi degli ubriachi, di questo si tratta, non vengano segnalati alla Prefettura.