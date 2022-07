'Santa': "Io residente, da dieci anni un 'foresto' milanese" - LevanteNews

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine”

Beh, oggi sono esattamente 10 anni dal momento in cui ho iniziato la mia permanenza a Santa. Prima, solo, da Milanese, solo un paio di volte, di passaggio (una, indimenticabile, all’Imperiale, per un servizio fotografico per la rivista Amica, per una presentazione Alfa Romeo). Allora, ero un fotografo professionista. Ora, da quando sono qui, ho riscoperto la mia passione per le immagini.



Da quando sono arrivato, devo ringraziare tantissimi amici per aver apprezzato quanto mi sia messo in testa di fare, per le foto che, quotidianamente, cerco di realizzare e pubblicare. La Rivista Santa Magazine, è un mio orgoglio (che condivido con altre persone, Marco Delpino in testa). Ritornerà, il prossimo anno… L’assicuro a tutti, anche a chi (e lui sa chi sia), ha detto, al primo dei 9 numeri pubblicati: “è una caz…”. Io, ci sono ancora, Lui, alle prossime elezioni, mahhh… Grazie, grazie, grazie … Io, continuo… Sono e, lo so, per molti saro’ sempre un ” foresto milanese” , cosa su cui gioco e mi diverto, sono il primo a farlo.



Grazie a tutti i Commercianti, Albergatori, Esercenti, che hanno creduto in me, in quello che ho fatto e che sto cercando, ancora di fare… La collaborazione Co. Levante News, ad esempio..

Grazie ancora a tutti… finchè posso, sarò sempre presente… Con buona pace di qualcuno..