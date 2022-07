San Colombano: la strada Calvari-Romaggi, oggi compie 60 anni Romaggi - LevanteNews

Da Renato Lagomarsino, “Lascito Cuneo”

Il 3 luglio del 1962 la strada da Calvari a Cichero, ora provinciale n. 42, venne aperta al transito; il 22 luglio fu solennemente inaugurata con una cerimonia, rimasta memorabile, sui pianori di Cian Panigà, a ridosso del Passo di Romaggi.

La sua costruzione è stata vissuta come una vera epopea ed è indissolubilmente legata al nome di Filippo Zavatteri. Eletto sindaco di San Colombano Certenoli nel 1951, affrontò subito il problema del collegamento tra la Val Cichero e il versante fontanino, con una strada che risultò lunga, a lavori ultimati, più di quindici chilometri e richiese anche la costruzione di un ponte sul Rio Ramaceto, fra Villagrande e la chiesa di Cichero, per collegarla alla strada che già arrivava da Costa del Canale a Calcinaia.

L’idea di questo collegamento era tutt’altro che condivisa anche in seno al Consiglio comunale. Si riteneva infatti importante ed essenziale portare la strada nei paesi collinari, che a quell’epoca ne erano tutti privi. Romaggi era il centro abitato più disagiato e proseguire oltre, verso il valico e la Val Cichero, ai più appariva inutile.

Ma Zavatteri ebbe un’idea brillante: organizzò, per il 12 ottobre del 1952, una memorabile “camminata” da Calvari a Cichero sul percorso dell’antica pedonale. Era riuscito a mettere insieme una comitiva di una ventina di persone tra le quali c’erano numerose autorità, fra cui il presidente della Provincia Giovanni Maggio, che fece il tragitto sul dorso di un mulo bardato a festa.

Dimostrata la necessità della strada, Zavatteri si diede alla ricerca di fondi e riuscì a ottenere tre “cantieri di lavoro”: nel 1955, ’56 e ’57. Il 3 marzo del 1955 vennero iniziati i lavori a Calvari per sbancare uno sperone di roccia, ma in tre anni, sempre lavorando con piccone pala e carriola, senza l’ausilio di mezzi meccanici, furono fatti sì e no trecento metri di strada. L’impresa si dimostrava veramente ardua. Finalmente nel marzo del 1958 entra in funzione una ruspa. In dodici giorni traccia la strada fino a Certenoli, nei pressi del cimitero. Il 2 maggio un paio di vetture e due motocicli possono percorrere per primi il nuovo tratto di strada.

Il 13 luglio del 1960, reperiti i fondi necessari, la ruspa poté ripartire. L’11 settembre arrivò fin presso la chiesa di Romaggi; il 3 gennaio del 1961 giunse al valico e si affacciò sul versante di Cichero. Il 3 febbraio una prima vettura con a bordo il sindaco Zavatteri poté arrivare a Romaggi, seguita il giorno dopo da quella del medico condotto dott. Antonio Bertolini.

Tra il febbraio e il giugno del ’61 la ruspa avanza oltre il Passo di Romaggi e prosegue fintanto che non arriva a Villagrande di Cichero. Il 17 agosto inizia un “cantiere di lavoro” per il livellamento e la posa dei tombini. La grande avventura, anche se mancavano ancora dei ritocchi al piano stradale, poteva dirsi conclusa. Fatti ancora altri necessari interventi, il 3 luglio il sindaco dichiara la strada aperta al transito.

Ma l’inaugurazione ufficiale si farà il 22 luglio in Cian Panigà. Sul coperchio di un vecchio “bancà” vuoto, messo bene in vista sul passaggio all’inizio del prato, c’era la scritta “Qui le promesse si mantengono”: un eloquente messaggio per richiamare i numerosi politici intervenuti al rispetto degli impegni verbali che si erano assunti. Perché il tratto di strada da Romaggi a Cichero era stato realizzato… a cassa vuota.