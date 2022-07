Ruta: a San Rocco sagra della capponadda, piatto di marinai e pescatori - LevanteNews

Sabato 9 e domenica 10 luglio una sagra da non perdere è quella della “Capponadda” giunta alla ventesima edizione. La capponadda è un piatto tipicamente ligure, particolarmente in uso durante le campagne di pesca o in navigazione che vale la pena gustare.

Ad organizzare la manifestazione, a San Rocco di Camogli, sono i volontari del soccorso di Ruta che nel loro stand gastronomico preparano comunque altri piatti tipici della tradizione gastronomica ligure.

Questo il programma

Sabato 9

Ore 18.30 apertura stand gastronomico

Ore 21: serata in compagnia dell’orchestra Enrico Rosero. Ospiti della serata Luca Parpaiola e Fabio Magnoli

Domenica 10: ore 12.30 apretura stand gastronomico fino alle 22.

Mercatino di prodotti tipici e artigianato locale.

***

La ricetta

Spezzare le gallette da marinaio (quelle rotonde con i buchi) e inumidirle con acqua in modo che si ammorbidiscano; metterle in una ciotola e aggiungere i pomodori tagliati a pezzettini, le acciughe sfilettate, il tonno sminuzzato, le olive e le cipolle affettate sottilissime. Condire con olio d’oliva ligure, sale, e alla fine aggiungere la bottarega tagliata anch’essa finissima e un po’ di origano.