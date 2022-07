Se a Recco, come a Rapallo, esistesse un assessore al decoro urbano, avrebbe già provveduto. I sostegni agli inutili archi realizzati in piazza Matteotti dalla giunta Diena, sono diventati scuri dallo smog. Diciamo che fanno proprio un brutto vedere. Sarebbe auspicabile lavarli, pitturarli o eliminarli, sia pure con dispiacere dei cani che usano le basi delle colonne come wc.